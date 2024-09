Estrada (CUP) qualifica de "legislatura del cinisme" el mandat del nou Govern del PSC

Opina que els socialistes buscaran l'estabilitat pactant amb Junts



BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -

La diputada i líder de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha qualificat de "legislatura del cinisme" el mandat del nou Govern liderat pel PSC, i ha opinat que l'objectiu del nou executiu serà, textualment, el de blindar i ampliar els interessos privats.

Així s'ha expressat Estrada en una roda de premsa des del Parlament, com a rèplica a la primera entrevista que va donar aquest dilluns a 3Cat el president de la Generalitat, Salvador Illa.

Estrada ha criticat la composició del nou Govern, amb titulars en conselleries que, al seu judici, han demostrat en la seva carrera estar en contra de temes com la immersió lingüística, la sanitat pública o l'eliminació de les pilotes de goma dels Mossos d'Esquadra.

Per a la diputada, els acords d'investidura que el PSC va pactar amb ERC i els Comuns "s'han venut d'esquerres, parlant de la defensa de serveis públics i de l'habitatge", però, segons ella, el PSC buscarà l'estabilitat pactant amb Junts.

"MASSIFICACIÓ TURÍSTICA"

També ha retret a Illa no haver escoltat les crítiques contra la massificació turística que hi ha hagut aquest estiu a Catalunya, i ha criticat la recuperació de la "agenda de macroprojectes" per part del Govern.

En concret, la diputada ha assenyalat la voluntat d'Illa de desbloquejar l'ampliació de l'aeroport que, diu, portaria més vols, turistes, gentrificació i impacte en la pujada del preu de l'habitatge i en el medi ambient.

"El problema no és que no l'entengui, és que la seva agenda no està al servei de la majoria de la població, sinó al servei de l'oligopoli espanyol", ha censurat.

Amb això, Estrada ha reivindicat la "organització popular" per, textualment, batallar de forma real pels drets nacionals i socials dels ciutadans.