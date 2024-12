Estrada (CUP) qualifica de "dilatòria" la decisió de Junts de portar la reforma del Hard Rock al CGE

Defensa que el Parlament acabarà votant la modificació de la llei de la fiscalitat del joc

La líder de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha qualificat aquest dimarts de "dilatòria" la petició que ha fet Junts al Consell de Garanties Estatutàties (CGE) perquè es pronunciï sobre la proposició de llei per modificar la regulació de la fiscalitat del joc i del casino del complex turístic Hard Rock de Tarragona.

"Sabem que és una qüestió dilatòria i que ho acabarem votant", ha dit Estrada en una roda al Parlament, en què ha detallat que la CUP ha presentat esmenes per matisar qüestions de la proposició que, en les seves paraules, volen obstaculitzar el màxim possible el Hard Rock.

La CUP, apunta Estrada, vol que la proposició que van presentar ERC i els Comuns expliciti que el Hard Rock "no és un projecte d'interès general" i reculli altres modificacions tècniques per dificultar que el projecte tiri endavant.

Estrada ha advertit que l'eliminació dels privilegis fiscals al Hard Rock "no és suficient" per aturar el projecte, i ha reclamat revocar-ne la llicència i eliminar el pla director urbanístic (PDU).

"Recordem que els pressupostos del 2024 no van tirar endavant perquè els Comuns van posar com a condició 'sine qua non' aturar aquest PDU, i ERC no ho va acceptar, per la qual cosa es van precipitar les eleccions. Ara, això no és el que s'ha posat sobre la taula", ha criticat.

"ESTUPEFACCIÓ" PER JUNTS

La diputada ha mostrat l'"estupefacció" de la CUP davant la decisió de Junts, diu, de defensar el projecte del Hard Rock, i ha demanat als juntaires que expliquin a la ciutadania catalana i als seus votants aquesta posició, en les seves paraules.

"Que expliquin per què defensen els interessos de La Caixa d'aquesta manera. Una de les empreses que ens va deixar tirats l'1-O i que clarament formen part d'aquests poders fàctics de l'Estat espanyol", ha dit.

També ha retret al PSC que al Parlament hagin defensat revocar els beneficis fiscals al joc i hagin rebutjat revocar el PDU del Hard Rock.