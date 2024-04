Estrada (CUP) sobre el referèndum d'Aragonès: "Ens retorna a 10 anys enrere"

Rebutja facilitar una governabilitat amb el PSC i critica la incorporació d'Anna Navarro a Junts

BARCELONA, 3 abr. (EUROPA PRESS) -

La cap de llista de la CUP en les eleccions al Parlament, Laia Estrada, ha assegurat aquest dimecres que la proposta de referèndum del president de la Generalitat, Pere Aragonès, emparat en l'article 92 de la Constitució porta la societat catalana a una dècada enrere: "Ens retorna a 10 anys enrere, literalment".

"Fa 10 anys, l'abril del 2014, Jordi Turull, Marta Rovira i Joan Herrera feien la mateixa proposta, agafant un altre article, el 150.2, i la portaven a Madrid, i a Madrid es perdia la votació. És el que passaria ara", ha vaticinat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

I és que, segons Estrada, el PSOE ja ho ha descartat perquè considera que a l'Estat no es reconeix "el dret a l'autodeterminació" dels catalans.

"Ens han dit que no per activa i per passiva. Les lliçons que hem d'extreure de tots els anys de procés és que l'Estat només s'avindrà al nostre dret a l'autodeterminació quan no tingui més remei", ha sostingut.

A més de reclamar la importància de recuperar l'agenda política catalana per guanyar drets i millorar la vida dels ciutadans, defensa que "només amb un marc de ruptura, de desobediència institucional, acompanyada d'una gran mobilització popular" podran forçar algun tipus de mediació internacional que porti l'Estat a reconèixer el dret a l'autodeterminació.

Després de rebutjar que la CUP faciliti una governabilitat amb el PSC perquè "la qüestió social no es pot separar de la qüestió nacional", ha descartat demanar un veto dels partits independentistes als socialistes.

"CONVERGÈNCIA DE TOTA LA VIDA"

Sobre que l'empresària catalana Anna Navarro sigui la número dos de Junts+ Puigdemont per Catalunya, creu que la seva incorporació acosta la candidatura "a la Convergència de tota la vida".

"Em costa imaginar que pugui empatitzar o posar-se al costat de les persones que estan patint més", ha apuntat.

Sobre el president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, creu que en aquesta legislatura ha desplegat la mateixa agenda del PSC o de Junts, "subordinada als interessos de Madrid".