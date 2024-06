Estrada (CUP) nega el seu suport al PSC o Junts per a la investidura: "De cap de les maneres"

Apunta que encara no tenen un acord per sumar els cinc diputats necessaris per conformar grup propi



BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP, Laia Estrada, ha negat aquest dimarts el suport de la seva formació a una possible investidura tant del candidat socialista, Salvador Illa, com del candidat de Junts, Carles Puigdemont: "A dia d'avui, i ho hem dit així de clar, cap d'aquestes dues formacions té els nostres vots, de cap de les maneres".

Així s'ha referit Estrada en una roda de premsa després de reunir-se amb el president del Parlament, Josep Rull, amb motiu de les consultes per a la investidura del nou president de la Generalitat, en què ha apuntat que avançar en els àmbits "social i nacional" són dues qüestions inseparables per a la seva formació.

"Ningú no ens ha posat sobre la taula propostes per avançar ni en clau nacional, amb el nostre procés d'independència, ni en clau social, per millorar el dia a dia de la majoria de la població en matèria d'habitatge, de sanitat, d'educació. Absolutament ningú", ha remarcat.

Estrada ha subratllat que amb el PSC "no hi ha entesa possible" perquè, assegura, és un partit contrari a reconèixer el dret d'autodeterminació de Catalunya i, en el terreny socioeconòmic, beneficia els "grans lobbies econòmics".

Respecte a Junts, la diputada ha afirmat que no té prou suports per tirar endavant una investidura i que les seves possibilitats passen per una abstenció del PSC, cosa que per la CUP impediria "aspirar a fer avançar en el procés d'independència".

També ha dit que les propostes socioeconòmiques de Junts comparteixen molts punts amb les del PSC, i ha retret al partit de Puigdemont de ser "incapaços" de dur a terme polítiques en matèria d'habitatge com la regulació del lloguer de temporada o el límit als pisos turístics.

En vista d'una eventual repetició electoral si no fructifica cap fórmula d'investidura, Estrada ha afirmat que "no és el que necessita el país".

També ha demanat a les forces independentistes i de l'esquerra fer una reflexió profunda per veure com revertir una situació política d'"auge de l'extrema dreta i auge de l'espanyolisme que dificulta tot el que té a veure amb resoldre els grans reptes nacionals i socials" de Catalunya.

GRUP PARLAMENTARI DE LA CUP

Preguntada sobre la possibilitat que un altre partit cedeixi un diputat a la CUP perquè sumin els cinc escons necessaris per conformar un grup parlamentari propi i evitar així el grup mixt compartit amb Aliança Catalana, Estrada ha dit que estan explorant la manera de fer-ho, però que encara no hi ha cap acord.

Estrada ha remarcat que els "incomoda profundament compartir grup mixt amb una formació feixista", en referència a Aliança Catalana, i que estan estudiant diferents possibilitats per veure si la CUP pot conformar un grup propi, sense detallar una solució concreta.