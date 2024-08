Estrada (CUP) lamenta l'acord "autonomista" per investir Illa

BARCELONA, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

La dirigent de la CUP Laia Estrada ha lamentat aquest divendres l'acord "autonomista" per investir Salvador Illa (PSC) president de la Generalitat, després de la consulta a la militància d'ERC que ha avalat el preacord amb el PSC.

"Un acord que resumiríem com a autonomista i que no porta a fer cap avenç cap a la independència", ha dit en un missatge d'X recollit per Europa Press.

"Amb el PSC i amb el PSOE no hi ha possibilitat d'avenç ni en termes socials ni nacionals", ha afegit.