Estrada (CUP) exigeix autocrítica al PSOE per "haver fet servir les clavegueres de l'Estat"

Acusa els socialistes d'infiltrar policies en moviments socials i espiar els seus adversaris

BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha exigit aquest dilluns "autocrítica" al PSOE, arran de l'anunci del president del Govern central, Pedro Sánchez, que continuarà a La Moncloa, i ha acusat els socialistes d'haver fet servir, diu, les clavegueres de l'Estat en el passat.

En una roda de premsa a la seu del partit, ha subratllat textualment que el Govern central i el PSOE han estat incapaços de "comparèixer en diferents comissions que té el Parlament per investigar les infiltracions policials com és el cas d'espionatge amb Pegasus".

"Pedro Sánchez s'està mostrant com una víctima de les clavegueres de l'Estat, i no neguem que sigui víctima d'aquestes clavegueres, però recordem que el PSOE ha fet servir les clavegueres quan li ha interessat", i ha recordat casos com els GAL.

La candidata ha assenyalat els socialistes per haver fet ús recentment de les "clavegueres de l'Estat" contra l'independentisme, infiltrant policies i espiant adversaris, diu, i ha remarcat que el PSOE va defensar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya el 2017.

DEMANA UN "GRAN BLOC DEMOCRÀTIC"

Estrada ha aprofitat per reivindicar un "gran bloc democràtic i un bloc social" després de les eleccions del 12 de maig, i ha instat ERC, Junts i els Comuns a negociar una nova agenda política i social per avançar cap a la independència.

La candidata ha reivindicat que s'avanci per "garantir drets i vides dignes per al conjunt de la població catalana" i que alhora permeti avançar en el dret a l'autodeterminació.