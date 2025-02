Estrada equipara la condonació del FLA amb "els millors moments del 'peix al cove'"

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada ha equiparat aquest dimarts la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) amb "els millors moments del 'peix al cove'".

En una roda de premsa a la cambra, ha assegurat que aquesta decisió no representa un pas endavant en clau de sobirania, i ho ha emmarcat en l'"estratègia pactista que han adoptat ERC i Junts, que no té res a veure amb trobar una sortida i solució al conflicte, que passa pel reconeixement del dret a l'autodeterminació".

"És com si haguéssim fet un pas enrere i tornéssim als millors moments del 'peix al cove'", ha sostingut Estrada, que malgrat donar la benvinguda a tots els recursos, ha insistit a no considerar la decisió com un avenç.

I és que, segons la diputada de la CUP, si es compara amb el que representa "l'espoli fiscal que pateix Catalunya, de més de 20.000 milions d'euros anuals, és 'peccata minuta' aquesta condonació".

Més enllà de les crítiques, també del PP, a aquesta decisió, Estrada ha reiterat que la condonació del deute del FLA forma part "de la pastanaga" que ensenyen als catalans perquè renunciïn al dret a l'autodeterminació i a la independència.