Estrada (CUP) emmarca el referèndum d'Aragonès en "pantalles ja superades" i demana no enganyar

Expressa preocupació per la presència de Tomàs Molina a les llistes d'ERC per a les europees



BARCELONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP i candidata a les eleccions al Parlament del 12 de maig, Laia Estrada, ha considerat que la proposta de referèndum d'independència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, pertany a "pantalles ja superades" i ha demanat no enganyar a la gent.

"Per aquesta via la única cosa que generem és desafecció, perquè la gent està bastant farta que li prenguin el pèl", ha sostingut en una entrevista en el 3/24 d'aquest dimarts recollida per Europa Press.

Ha defensat que l'independentisme prengui la iniciativa per a materialitzar una ruptura amb l'Estat espanyol, tant des de l'esfera institucional com la social: "Forçant a l'Estat espanyol a reconèixer el nostre dret, segurament mitjançant una mediació internacional".

En aquesta línia, ha advocat per "recuperar una agenda política pròpia, començant a legislar desplegant al màxim" les competències de la Generalitat, però també anant més enllà, ha afegit.

Estrada ha situat entre les propostes que "ja haurien d'estar superades" la de finançament singular per a Catalunya, i ha considerat que no respon a la recuperació de sobirania a la qual creu que han d'aspirar les formacions independentistes.

Preguntada pels pactes post-electorals, ha dit que des de la CUP no volen "renunciar a res" i ha titllat d'irrenunciables la transformació ecològica, la social i l'avanç en clau independentista.

"SUBMISSIÓ COMPLETA" A l'ESTAT

La candidata dels 'cupaires' ha acusat a ERC, Junts i el PSC d'estar "donant pràcticament la mateixa resposta: una submissió completa als interessos dels grans empresaris, la patronal i l'Estat espanyol".

Ha definit a Junts com a "convergència amb 'estelada'" i ha retret a Aragonès no haver aprofitat la legislatura per impulsar polítiques d'esquerres i de frustrar les expectatives d'aprofitar-la en clau independentista, en les seves paraules.

Preguntada per la presència del meteoròleg Tomàs Molina a la candidatura republicana a les eleccions europees, Estrada ha expressat preocupació i ha criticat el posicionament de Molina respecte a uns Jocs Olímpics d'hivern: "El que ens indica és que ERC continua apostant per aquest model que no serveix al benestar de la majoria de la gent".