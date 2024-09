Estrada (CUP) diu que l'objectiu del Govern és "blindar i ampliar el poder del sector privat"

Assegura que serà Junts qui donarà estabilitat a l'executiu



BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha assegurat aquest dijous que l'objectiu que tindrà el govern del president de la Generalitat, Salvador Illa, durant aquesta legislatura serà "blindar i ampliar el poder del sector privat".

"Escoltant-lo sembla que el seu programa és un programa d'esquerres, que els seus objectius estan per servir els interessos de la classe treballadora, i això no és cert", ha sostingut en el ple del Parlament en el qual Illa ha comparegut per explicar la composició del Govern.

Estrada ha afirmat que el PSC és "acèrrim defensor de l'escola concertada" i ha apuntat que el partit del Govern no estarà disposat a crear un parc públic de lloguer o a prohibir el lloguer turístic a poblacions on no està garantida la primera residència.

"El PSC, com a bona sucursal del PSOE, a qui ret homenatge és a l'oligarquia espanyola i els interessos que defensa són els de la patronal, els dels grans empresaris", ha afegit la diputada, que ha criticat --textualment-- que el Govern continuarà desplegant polítiques 'sociovergents'.

En aquest sentit, ha assegurat que l'acord d'investidura amb ERC i amb els Comuns és "teòricament d'esquerres" però que serà Junts qui donarà estabilitat a l'executiu perquè, segons ella, és amb qui comparteixen model per a Catalunya.

FINANÇAMENT

Estrada ha criticat que l'acord per un finançament singular de Catalunya no és una sobirania fiscal i econòmica i que no es complirà: "Ni tan sols aquell Estatut retallat en matèria econòmica es va arribar a complir".

"Si us plau, deixin de vendre fum tots i deixin d'enganyar la gent", ha dit la diputada, que ha defensat que la independència és l'única via per garantir els drets del poble treballador.

Per ella, tot i que Catalunya assumís una plena gestió econòmica dels recursos, el PSC no facilitaria que els diners es destinessin a urgències, a parer seu, perquè "es neguen sistemàticament a enfrontar-se als poders fàctics de l'Estat".