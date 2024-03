Estrada (CUP) descarta pactes si es continua avalant una Catalunya "dependent"

Admet que la convocatòria "no arriba en el millor moment" per a la CUP pel seu procés de debat

BARCELONA, 28 març (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament i candidata del partit a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha descartat pactar després del 12M amb ERC, Junts i els Comuns si continuen avalant una Catalunya "dependent", en referència als seus acords amb el PSOE al Congrés dels Diputats.

"Haurem d'interpel·lar la resta de partits, tant ERC com Junts i els Comuns, perquè es decideixin", ha afirmat en una entrevista d'aquest dijous a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, arran de les seves declaracions en la presentació dels candidats de la formació, en què va erigir el 12M com un plebiscit contra la submissió a l'Estat, textualment.

En aquest sentit, ha sostingut que els comicis serviran per "posar en marxa un nou rumb cap a un model que posi al centre de les prioritats polítiques el benestar de la població", a parer seu, en contraposició a l'actual model, que està portant Catalunya al col·lapse climàtic.

PROCÉS DE GARBÍ

En preguntar-li per les possibles interferències de l'avançament electoral i el procés de debat intern de la CUP --batejat com Procés de Garbí--, ha admès que la convocatòria "no arriba en el millor moment" i que els hauria agradat poder-lo acabar.

Així mateix, ha assegurat que mantenen intactes els "principis bàsics" de la CUP, i ha assenyalat que han incorporat persones partícips en el procés dins el comitè de campanya i que les conclusions que se n'extreguin al final, s'incorporaran posteriorment al partit.