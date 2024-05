Estrada descarta que la data d'un referèndum condicioni el seu suport a un govern

Exigeix un "canvi de rumb" en les polítiques catalanes i deixar de pactar amb el PSC

BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha descartat aquest dimarts posar una data per a un altre referèndum com a condició perquè la seva formació doni suport a un futur govern després de les eleccions, tot i que ha matisat que, si la consulta es posa sobre la taula, no desaprofitaran una oportunitat per "desbordar l'Estat".

"No posem una data sobre la taula perquè entenem que el primer pas que s'ha de fer és estar d'acord a recuperar una agenda nacional i social pròpia", ha assegurat Estrada en una roda de premsa de campanya a la seu de l'Agència Catalana de Notícies (ACN), a Barcelona.

La candidata de la CUP ha demanat a ERC, Junts i els Comuns que deixin de pactar amb el PSC, i ha valorat que arribar a acords amb partits "espanyolistes" és difícil per les diferències respecte al procés d'autodeterminació de Catalunya.

MOURE EL "FOCUS" DE MADRID

Estrada ha situat la seva formació com la garant per avançar cap a la independència, i ha cridat els partits independentistes a que "el focus de la política catalana deixi de ser a Madrid" per ressituar-lo a Catalunya.

Així mateix, Estrada ha dit que la CUP estaria disposada a entrar en un futur govern si veu més útil defensar propostes des de dins que des de fora de l'executiu, tot i que ha reivindicat "omplir el Parlament de sobirania" amb lleis ambicioses que pensin més enllà, diu, dels límits del règim del 78.

Després de les eleccions, Estrada ha remarcat que la CUP no posarà línies vermelles per negociar, però ha demanat un "canvi de rumb" en les polítiques i deixar d'apostar per macroprojectes com el Hard Rock o l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, per invertir més en infraestructures com el transport públic o una distribuïdora pública.

CREAR UNA ENERGÈTICA PÚBLICA

En matèria d'energia, Estrada ha criticat els últims executius per alinear-se amb els interessos de l'"oligopoli" energètic, i ha plantejat constituir una energètica pública que acceleri la instal·lació de renovables acostant la producció al consumidor i aprofitant terrens ja deteriorats per instal·lar-hi parcs energètics.

Estrada ha dit que Catalunya està molt endarrerida en la instal·lació de renovables, i ha apostat per incentivar comunitats energètiques locals, en comptes d'afavorir grans parcs fotovoltaics o eòlics.

"INTERNALIZAR" SERVEIS SANITARIS

Sobre les propostes en salut, Estrada ha demanat aprofitar la fi d'algunes concessions sanitàries per internalitzar aquests serveis en la xarxa pública i avançar "a poc a poc" cap a uns serveis sanitaris públics que estiguin gestionats íntegrament directament per la Generalitat.

Juntament amb això, la candidata ha defensat millorar les condicions laborals dels treballadors sanitaris perquè no tinguin incentius per anar-se'n a regions o països amb millors salaris, i alhora atreure nous treballadors des de fora de Catalunya.

Estrada també ha criticat el Govern per "avançar cap a una atenció primària de beneficència", i ha exigit augmentar els recursos en un àmbit sanitari que, diu, és la porta d'entrada a la xarxa pública.