Estrada (CUP) demana no delegar en líders que es tornin a "fer enrere"

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada ha cridat aquest dimarts a reconstruir l'independentisme de base i a no delegar-lo a líders que es tornin a "fer enrere", coincidint amb el 7è aniversari de l'1-O.

"No podem deixar que se segresti la voluntat popular a les institucions i no podem delegar o deixar que es delegui tot aquest procés d'empoderament popular en uns líders que, bàsicament, han posat damunt la taula o han posat per davant els seus interessos partidistes", ha advertit en una roda de premsa al Parlament.

Perquè això, a parer seu, no torni a passar, ha defensat la seva aposta per reconstruir un independentisme que sigui, segons ella, "capaç d'aconseguir i de proporcionar una correlació de forces que impedeixi als dirigents, als líders, tornar-se a fer enrere".

En aquest sentit, ha defensat que "qui capitanegi aquest procés d'independència sigui el poble".

Preguntada per la resolució del Tribunal Suprem d'aquest dilluns sobre la no aplicació de la llei d'amnistia, Estrada ha reiterat que els jutges "actuen com 'hooligans' de la ultradreta" i ha admès que ja esperaven aquest pas per part de la justícia.