Estrada (CUP) demana a Illa "polítiques valentes" de Protecció Civil i medi ambient

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP Laia Estrada ha demanat aquest dimecres al president de la Generalitat, Salvador Illa, "polítiques valentes i contundents en l'àmbit de la Protecció Civil, de la política mediambiental i de la política del planejament urbanístic i territorial".

"No només ens podem quedar amb la política de la gestió d'emergències, hi ha d'haver canvis en la política mediambiental, el canvi climàtic fa augmentar aquests fenòmens meteorològics extrems", ha sostingut en resposta a la intervenció d'Illa en la seva compareixença durant el ple del Parlament per informar sobre l'actuació de la Generalitat davant els efectes de la dana.

En aquest sentit, ha assegurat que "no té sentit continuar planificant i aprovant projectes en zones inundables com el Baix Llobregat", on hi ha l'Aeroport de Barcelona-el Prat, i també ha instat a millorar el sistema d'alertes d'emergències per dotar-lo d'un marc legal per imposar mesures de restricció a la mobilitat i l'activitat econòmica.

"NEGLIGÈNCIA MAJÚSCULA I CRIMINAL"

Estrada ha insistit a depurar responsabilitats polítiques i penals al govern de Carlos Mazón i també ha criticat el paper del Govern central: "S'han estat passant la pilota els uns als altres. I en moments d'emergència, no s'hi val el tacticisme partidista. No s'hi val, és vergonyós, és inacceptable".

Finalment, ha criticat Mazón per --textualment-- haver ignorat les prediccions de l'AEMET i per no aturar l'activitat productiva i econòmica: "Illa parlava de maldat, això és maldat també. Per nosaltres estem davant una negligència majúscula i criminal, homicida".