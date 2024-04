Estrada (CUP) demana a ERC i Junts "un canvi de rumb" social i nacional

Acusa Aragonès i Puigdemont de "vendre fum" sobre negociar l'autodeterminació

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

La cap de llista de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha demanat a ERC i Junts que emprenguin "un canvi de rumb" en l'àmbit social i nacional, i ha instat els Comuns a afegir-s'hi, després de les eleccions del 12 de maig.

"Pensem que tant Pere Aragonès com Carles Puigdemont tenen el deure de respondre a aquestes necessitats i a aquestes urgències que tenim tant en el pla social com en el pla nacional", ha afirmat Estrada en una entrevista d'Europa Press, en al·lusió al president de la Generalitat i candidat d'ERC, i a l'expresident i candidat de Junts+, respectivament.

La candidata cupaire ha lamentat que en l'última legislatura ERC i Junts "han estat més interessats a dialogar amb el PSC, amb el PSOE i amb Madrid que a dialogar amb l'esquerra independentista", i ha afegit que aquest diàleg amb l'independentisme va ser el que va fer avançar Catalunya cap a l'1-O.

Ha assenyalat que a l'1-O s'hi va arribar amb una aliança "que a més era fruit de l'acord i del desacord constant i del debat constant", i ha sostingut que aleshores hi havia una voluntat de posar al centre aquest diàleg entre les forces independentistes i progressistes.

"Aquest diàleg es té amb l'esquerra independentista, es té amb la CUP, no es té amb el PSC i amb el PSOE. I els senyors de l'espai dels Comuns també farien bé de sumar-se a aquestes reclamacions d'avançar en clau social", ha afirmat després de reclamar una legislació ambiciosa en habitatge, ja que considera que la llei d'habitatge estatal no està sent efectiva.

Veu difícil que els Comuns s'adhereixin a aquest bloc després de la ruptura entre Podem i Sumar, que ella ha definit com una expulsió del sector més contestatari de l'espai, i ha afegit que ara els de Yolanda Díaz es lliuraran "amb més facilitat als designis del PSOE".

SENSE LÍNIES VERMELLES

Preguntada per les possibles aliances postelectorals i les condicions que posaria la CUP a un nou Govern, Estrada ha respost que aquestes aliances "s'han de traçar o no en funció de l'acord polític", i ha assegurat que els cupaires no parlaran de línies vermelles ni de condicions.

Ha explicat que negociaran a partir d'un programa "que permeti fer front a l'empobriment generalitzat fruit de l'encariment desbordat del cost de la vida i que també permeti fer front a aquests reptes de l'emergència climàtica", i ha definit les seves propostes com eines per redistribuir la riquesa, garantir una transformació ecologista i tenir el control directe dels serveis essencials.

Estrada ha criticat que ERC i Junts s'han entès fàcilment, segons ella, amb el PSC en diverses qüestions durant l'última legislatura, i els ha demanat aclarir si tenen pensat pactar amb els socialistes després del 12M: "És un deure que Pere Aragonès comenci a explicar si té pensat pactar amb el PSC i el mateix per part de Junts. Seria importantíssim i seria un exercici d'honestedat".

ELS LÍMITS DE LA DESOBEDIÈNCIA

La candidata dels anticapitalistes també ha acusat ERC i Junts de "vendre fum" amb les seves propostes de referèndum acordat i d'autodeterminació, ja que creu que no es pot negociar un referèndum amb l'Estat actualment, i ha apostat per explorar els límits de la desobediència com el camí per avançar en l'àmbit independentista.

"Necessitem forçar l'Estat espanyol a reconèixer el nostre dret a l'autodeterminació i segurament via mediació internacional", i ha afirmat que això no passarà d'un dia per l'altre, sinó que es farà mitjançant una ruptura i un desbordament de l'Estat --ha dit textualment--, a través d'una agenda pròpia i d'explorar els límits de la desobediència, ha insistit.

"TREURE MÉS" ESCONS

Sobre les seves perspectives electorals, la candidata de la CUP ha assegurat que esperen revalidar els nou escons que tenen actualment al Parlament: "I ens agradaria treure'n més, perquè volem tenir la capacitat d'incidència més gran possible, perquè considerem que la CUP és la millor garantia per fer avançar el nostre procés d'independència" i les lluites socials, ha afegit.

Estrada ha vinculat la baixada de suports a la CUP en els últims comicis a una desafecció per part del votant d'esquerres i independentista, ja que considera que en les dues últimes legislatures l'independentisme no ha estat capaç d'avançar en autodeterminació i que "malgrat tenir un govern d'esquerres, hi ha uns serveis públics més desmantellats que mai".