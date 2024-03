Estrada (CUP) demana a Aragonès que trenqui l'acord pressupostari amb el PSC

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP Laia Estrada ha demanat aquest dimarts al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que trenqui l'acord pressupostari amb el PSC, ja que és "l'última oportunitat de confrontar el model" que, a parer seu, aboca a l'abisme.

"El president Aragonès hauria de tenir clar que està davant l'última oportunitat de confrontar el model; el primer que ha de fer per fer-ho és trencar l'acord pressupostari amb el PSC", ha defensat Estrada en una roda de premsa al Parlament, en al·lusió al pacte entre republicans i socialistes per encarrilar l'aprovació dels comptes d'aquest any.

Estrada ha catalogat el líder del PSC, Salvador Illa, de "candidat de la dreta negacionista, espanyolista i antisocial del país".

"És el candidat del PSC, però també ho és de Junts, Cs, Vox, el PP, la patronal i de Foment", ha afegit la diputada, que alhora ha criticat que el model del socialista aboca la ciutadania, segons ella, a una distopia irracional.

Sobre amb qui podria pactar ERC en lloc dels socialistes per tirar els pressupostos endavant, Estrada ha recordat que la legislatura va començar amb una majoria d'esquerres, però que s'ha acabat "desplegant el programa del PSC".