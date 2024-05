Estrada (CUP) critica el "tarannà franquista" de la justícia espanyola en el cas Tsunami

BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

La cap de llista de la CUP a les eleccions al Parlament, Laia Estrada, ha criticat que l'aparell judicial espanyol està impregnat "d'un claríssim tarannà franquista" arran de la declaració aquest dimecres de la secretària de Moviments Socials d'ERC, Marta Molina, per la causa de Tsunami Democràtic.

"És l'enèsim intent de personatges com Manuel García-Castellón de criminalitzar l'independentisme, en aquest cas fins i tot equiparant-lo a terrorisme, una cosa que no s'aguanta", ha sostingut en unes declaracions als mitjans davant la Ciutat de la Justícia.

Per Estrada, García-Castellón fa com "un hooligan d'extrema dreta que actua amb total impunitat, i va fins on li permet la llei i més enllà amb clares finalitats polítiques", la qual cosa comporta que es vulnerin drets fonamentals, ha afegit.

L'exdiputada de la CUP i líder de Guanyem Badalona (Barcelona), Dolors Sabater, ha avisat que "la repressió és una eina que intenta desmobilitzar" i ha citat casos com el de Marcel Vivet o el d'Oleguer Serra.

Des del municipalisme, ha instat a "un crit per frenar aquesta ofensiva de l'Estat, del poder judicial, contra el dret a la protesta".