Estrada critica que el debat que planteja Aragonès "se cenyeix a la sociovergència"

Insta Aragonès a parlar amb la CUP de com "forçar l'Estat espanyol" a reconèixer l'autodeterminació

BARCELONA, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la presidència de la Generalitat de la CUP, Laia Estrada, ha assegurat que el debat a tres que ha plantejat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, contra el candidat del PSC, Salvador Illa, i el de Junts, Carles Puigdemont, "evidencia els marges de la seva política, que se cenyeix a la sociovergència de tota la vida".

En una roda de premsa aquest divendres amb membres de la seva candidatura, en què ha presentat el lema de la CUP per a les eleccions del 12 de maig, 'Defensem la terra', Estrada ha assegurat que la seva formació estaria encantada de participar en un debat fora de Catalunya per "facilitar la participació" de Puigdemont.

"Estaríem parlant, si es produís aquest debat d'ERC, el PSC i Junts, pràcticament d'un debat de socis que han mantingut un mateix model de polítiques al país", ha assegurat la cap de llista dels cupaires.

Ha ironitzat dient que "tenint en compte que el que han fet tots tres (PSC, ERC i Junts) és defensar l'agenda de la patronal i de Foment, doncs que el moderi Sánchez Llibre", en al·lusió al president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

REFERÈNDUM

Estrada ha sostingut que la proposta del president català de celebrar un referèndum acordat amb l'Estat "no té cap recorregut".

Ha recordat el resultat de la votació al Congrés el 2014 de la proposició de llei del Parlament per delegar a la Generalitat la competència per convocar un referèndum consultiu sobre el futur polític de Catalunya, amb 299 vots en contra, 47 a favor i una abstenció.

La candidata dels anticapitalistes ha sostingut que "l'Estat espanyol només reconeixerà el dret a l'autodeterminació i pactar un referèndum d'autodeterminació quan no tingui cap més remei".

Ha instat Aragonès a asseure's a parlar amb la CUP per veure com fer "això de forçar l'Estat espanyol i que no tingui cap més remei que reconèixer" el dret d'autodeterminació de Catalunya.

CONSELLERIA DEL CATALÀ

Estrada ha coincidit amb Aragonès que cal que el català tingui una conselleria pròpia, però ha afegit que amb això no n'hi ha prou: "Hauríem de garantir que aquesta conselleria tingués recursos i que fos efectiva i tingués autoritat sobre la resta d'àrees o conselleries".

També ha sostingut que el primer que s'hauria de fer per protegir la llengua és "derogar aquell decret que posava en risc, de manera claríssima, la immersió lingüística", en referència al decret del Govern per respondre a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fixava un mínim del 25% de castellà a les escoles catalanes.

Preguntada per si el Hard Rock serà una línia vermella per a la CUP en una futura investidura, Estrada ha respost que els cupaires no parlen de línies vermelles, sinó de canviar el model, i ha puntualitzat que tant el Hard Rock, com el Quart Cinturó o l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona "no tenen cabuda dins el canvi de rumb" que creuen necessari.