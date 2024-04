Estrada (CUP) critica que el debat que planteja Aragonès seria entre tres "socis"

Creu que la proposta d'Aragonès "indica quins són els marges de la política que pretén"

BARCELONA, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha criticat aquest diumenge que el debat que planteja el president de la Generalitat, Pere Aragonès, seria entre tres "socis", en al·lusió a ERC, Junts i PSC.

"Aquests tres partits han compartit l'agenda de la patronal i de Foment i, per tant, és un debat entre socis", ha declarat en una manifestació a Barcelona contra la privatització de la sanitat.

Estrada ha al·ludit així a la proposta del candidat a la reelecció d'un debat electoral juntament amb l'expresident i candidat de Junts, Carles Puigdemont, i el candidat del PSC, Salvador Illa.

"Que Aragonès només vulgui debatre amb el PSC i Junts ja ens indica quins són els marges de la política que pretén desplegar, que és cenyir-la a la sociovergència de tota la vida", ha afegit.

LLEI D'AMNISTIA

En referència al fet que Aragonès vagi al Senat, Estrada ha opinat que les explicacions sobre l'amnistia "s'han de donar al Parlament".

Ha afegit que la CUP continua veient "amb preocupació els forats que planteja" la llei d'amnistia, ja que, segons ella, els jutges tenen l'objectiu de criminalitzar l'independentisme i vincular-lo al terrorisme.

"S'ha posat molta atenció en què determinats càrrecs es puguin beneficiar d'aquesta llei, però en canvi la població més anònima, la militància, l'activisme independentista de base, no sabem si se'n podrà beneficiar", ha avisat.

Sobre un possible pacte independentista després del 12M, Estrada ha respost que només veu possible un pacte si va acompanyat d'un "canvi radical de model respecte del que hi ha hagut fins ara".