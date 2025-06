Estrada (CUP) creu que el TC avalarà l'amnistia perquè va servir per "tancar en fals" el procés

BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha considerat aquest dimecres que un futur aval del Tribunal Constitucional (TC) a la llei d'amnistia s'explicaria perquè va ser una norma que va servir "per tancar en fals" el procés, que és el que veritablement va posar en escac l'Estat espanyol, en les seves paraules.

"No ha acabat amb la repressió i no ha resolt el nostre conflicte polític, que és el que va desencadenar tota la repressió. És una llei de punt i final, en el sentit que no va associada al reconeixement del nostre dret a l'autodeterminació. I és per aquest motiu que el TC l'avala", ha dit en unes declaracions difoses pel partit.

A parer seu, l'amnistia "no representa ni representarà cap perill" per a Espanya perquè ha estat textualment indispensable per pacificar el conflicte nacional.

Ha reconegut el valor de la norma "per alleugerir el patiment de molts represaliats", però ha assegurat que molta gent es va quedar fora de l'àmbit d'aplicació de la llei.

"És una llei a la qual els policies els resulta molt fàcil acollir-se, però que, en canvi, per als independentistes hi ha molts obstacles", ha valorat.