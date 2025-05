Estrada (CUP) creu que el Pacte per la Llengua neix sense ambició i que és "propaganda" del Govern

Lamenta que no tingui en compte la "previsible sentència" del TC sobre el 25% de català a les escoles

BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha justificat que la seva formació no doni suport al Pacte Nacional per la Llengua que se signa aquest dimarts en considerar que neix sense ambició i que és "una eina de propaganda al servei del govern del PSC, d'aquesta sucursal del PSOE".

En una roda de premsa a la cambra catalana, ha afirmat que debatran les mesures del pacte que arribin al Parlament i que aprovaran les que considerin positives, però que de cap manera participaran "d'escenificacions ni rentats de cara al PSC".

A parer seu, no té sentit participar-hi perquè "el principal enemic que té el català a Catalunya és l'Estat espanyol" perquè la supervivència de la llengua no s'aconseguirà ajustant-se a la legalitat espanyola, i perquè --textualment-- no fa referència a la necessitat de reforçar l'escola pública catalana.

"No esmenta, en cap cas, la més que previsible sentència del Tribunal Constitucional contra el català i el nostre model d'immersió lingüística i, per tant, nosaltres entenem que tancar els ulls davant una realitat, que el que hem de fer és afrontar-la, és una autèntica irresponsabilitat", ha valorat.

ENTITATS

Preguntada per com s'explica que hi hagi entitats com Plataforma per la Llengua o Òmnium que sí que l'han subscrit, ha expressat que per a aquestes entitats tan sols es tracta d'un punt de partida, i que prova de la seva desconfiança és que "estan dient que el fiscalitzaran de prop", alhora que ha lamentat que no se'n fes partícip UstecStes.

Ha dit que respecten la decisió de les entitats perquè textualment les entitats i els partits tenen cadascú el seu paper: "S'està intentant explicar a la gent que amb aquest pacte se solucionaran els problemes que tenim amb la llengua, i això no és cert".