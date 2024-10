Estrada (CUP) creu que Illa es ratifica en mesures "estèrils" que no han funcionat en el passat

Situa ERC, els Comuns i Junts com "aliats" dels socialistes

BARCELONA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha assegurat aquest dimarts que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es ratifica en mesures "estèrils i superficials" que, en paraules seves, en el passat han demostrat que no han funcionat i que ara tampoc no funcionaran.

En una roda de premsa al Parlament, Estrada ha expressat que, en la reunió que va mantenir amb Illa dilluns al Palau de la Generalitat, el president català va rebutjar totes les mesures plantejades pels anticapitalistes que "són totalment assumibles per a formacions d'esquerres i catalanistes".

Per Estrada, "el pitjor és que el senyor Illa compta amb uns aliats en aquest plantejament de negar-se a fer costat a la gent treballadora i negar-se, sobretot, a confrontar amb els grans poders econòmics, amb els poders fàctics de l'estat espanyol", en referència expressa a ERC i els Comuns.

INCLOU JUNTS

També han apuntat a Junts com un "aliat" del PSC, als quals els retreu, en paraules seves, compartir model de país amb els socialistes i defensar l'agenda de macroprojectes i macroesdeveniments a Catalunya, textualment.

"Tant ERC i els Comuns com Junts han desistit els uns i els altres de plantejar polítiques ambicioses d'esquerra i de plantejar mesures polítiques per avançar en el nostre procés d'independència, i el panorama que tenim és aquest: una esquerra que no fa d'esquerra i un independentisme que el que està fent és estabilitzar el Govern espanyol", ha criticat.

Entre altres mesures, Estrada ha apuntat a la necessitat d'expropiar 35.000 pisos buits que estan en mans de bancs i fons voltor per destinar-los a lloguer social, declarar il·legals tots els desnonaments, prohibir pisos de temporada, millorar el transport públic i augmentar les partides per a l'aprenentatge del català.

"OPOSICIÓ D'ESQUERRES I INDEPENDENTISTA"

Amb això, ha subratllat que, al seu parer, la CUP és l'únic partit que pot cobrir "el paper d'oposició d'esquerres i independentista", i ha reivindicat, textualment, construir una alternativa a partir d'un moviment popular independentista capaç de reprendre el conflicte amb l'estat espanyol.

Ha afegit que l'aritmètica parlamentària actual a la cambra catalana "no està focalitzada a possibilitzar" les mesures per resoldre les problemàtiques més urgents de Catalunya, per la qual cosa ha instat a reforçar la mobilització als carrers.

De cara al ple d'aquesta setmana al Parlament, Estrada ha detallat que la moció de la CUP, entre altres qüestions, demana un decreixement de l'activitat aèria a Catalunya, desplegar de manera íntegra la llei de canvi climàtic, i constatar la necessitat d'una auditoria sobre l'impacte real de la Copa Amèrica i dels ajuts públics rebuts per l'esdeveniment esportiu.