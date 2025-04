Estrada (CUP) celebra el relleu de Person: "Era una qüestió de dignitat"

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha celebrat aquest dimarts la decisió del Govern de rellevar el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (França), Christopher Person, i ha considerat que "era una qüestió de dignitat".

En unes declaracions difoses per la formació, ha dit que en van demanar la dimissió perquè Person havia menyspreat la "unitat nacional com a Països Catalans".

"No podia ser que hi hagués un director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà que menyspreés així el país, la nostra llengua, la nostra unitat nacional com a Països Catalans", ha valorat.

Ha afirmat que s'hauria d'haver produït abans el relleu: "S'hauria d'haver produït aquesta destitució amb molta més celeritat, però la celebrem".

Segons ha explicat el Govern, Person ha plegat "a petició pròpia i per motius personals", i el substituirà l'exalcalde de Puigcerdà (Girona) de CiU i Junts Albert Piñeira.