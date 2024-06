Estrada (CUP) celebra la publicació de l'amnistia, però avisa que "la repressió continuarà"

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha celebrat que s'hagi publicat la llei d'amnistia en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) aquest dimarts, però ha avisat que "la repressió continuarà" fins que no s'assoleixi la independència de Catalunya.

"No podem obviar que, malauradament, no tots els represaliats per l'Estat se'n beneficiaran", ha sostingut la diputada cupaire en un missatge a X recollit per Europa Press.

Estrada ha reconegut que l'amnistia "permetrà alleujar el patiment de les represaliades", i ha afegit que ho celebra.