Estrada (CUP) celebra que el CGE avali reformar la fiscalitat del Hard Rock: "Cap sorpresa"

BARCELONA 28 des. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha celebrat aquest dissabte que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) hagi avalat la proposició de llei d'ERC i Comuns per modificar la regulació de la fiscalitat del joc i del casino del complex turístic Hard Rock de Tarragona, després que Junts sol·licités un dictamen a l'organisme.

"Cap sorpresa, ni per a Junts ni per a ningú. Es tractava de guanyar temps, dilatar el que en realitat ja hauria d'haver fet el Govern d'ERC la passada legislatura", ha escrit en una publicació en X recollida per Europa Press.

En unes declaracions en resposta al dictamen del CGE --malgrat no ser vinculant-- que dona llum verda a la Cambra catalana a aprovar aquesta proposició de llei, Estrada ha carregat contra els de Carles Puigdemont, que "sabien perfectament que això no anava a cap lloc i l'única cosa que volien era mirar de posposar la votació definitiva" i dilatar els tempos.

"Aquí, bàsicament, existeix la voluntat de Junts de guanyar-se aquest tipus de gomet verd per part de La Caixa, que s'adonin un cop més que ells són els seus més fervents servidors", ha afegit.

La decisió dels juntaires de portar la qüestió al CGE ha retardat la seva tramitació parlamentària, que previsiblement finalitzarà amb la votació de la proposició de llei al primer ple de 2025 a finals de gener.