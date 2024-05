Estrada arriba a la seu de la CUP i avisa de la baixa participació

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha arribat aquest diumenge a les 19.40 hores a la seu electoral del seu partit a Barcelona per seguir el recompte dels comicis, on ha avisat que les dades de participació, similars a les del 2021 --en pandèmia de la covid-19--, són "preocupants".

En una breu atenció als mitjans, Estrada també ha criticat que les incidències generalitzades en els serveis de Rodalies hagin dificultat la votació d'algunes persones, i s'ha mostrat preocupada sobre la possibilitat que les incidències es mantinguin en les pròximes hores.

Així mateix, ha recordat que a Catalunya hi ha més d'1,2 milions de persones immigrants que no tenen reconegut el seu dret a vot en les eleccions catalanes "per culpa d'una llei racista com és la llei d'estrangeria".