Estiu al Baix 2026 Next Llobregat reivindica "la diversitat" del sud metropolità de Barcelona

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -
L'editor de Next Llobregat, Joan Carles Valero, ha reivindicat "la diversitat" del sud metropolità de Barcelona en la presentació de l'edició impresa d'Estiu al Baix 2026, publicació anual que destaca el patrimoni, cultura i potencial turístic de L'Hospitalet de Llobregat i la comarca del Baix Llobregat (Barcelona).
Ho ha dit en la presentació d'Estiu al Baix 2026 (que es pot descarregar gratuïtament en PDF) a Gavà (Barcelona), a la qual han assistit l'alcaldessa, Gemma Badia; el conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Javier González, i la periodista Nagore Mínguez, ha informat la publicació en un comunicat.
Valero ha celebrat la "consolidació" del magazine digital nextllobregat.cat i el relleu generacional a la capçalera, amb la incorporació de joves periodistes que aposten no només per informar, sinó enriquir, donar context, inspirar i ajudar a entendre un territori complex, contradictori i extraordinari, segons ell.
També ha explicat que tant els Anuaris monogràfics i prospectius com els Estiu al Baix, editats per nextllobregat.cat, neixen amb la voluntat d'oferir continguts que siguin vigents més enllà de l'actualitat immediata, i que es conceben per seguir sent útils i consultables amb el pas del temps.
Ha dit que cada número combina "l'anàlisi del present amb una mirada cap al futur per oferir una visió àmplia del territori"; ha definit L'Hospitalet i el Baix Llobregat com un territori format per persones treballadores, honestes i lluitadores, i ha afegit que l'objectiu és explicar tot el que fa singular a la comarca.
BADIA I GONZÁLEZ
Badia ha assegurat que el Baix Llobregat no té res a envejar a altres destinacions turístiques i ha animat als ciutadans a sentir-se orgullosos del seu territori: "Ho tenim tot", i ha reivindicat una comarca que combina platges, espais naturals, història i oferta cultural.
Per la seva banda, González ha convidat a descobrir el Baix Llobregat, que subratlla que ja és un "referent" en turisme sostenible i intel·ligent, i ha advocat per promoure un model turístic inclusiu, accessible i respectuós amb l'entorn.
MÍNGUEZ
Mínguez, una dels 40 periodistes que ha participat en el projecte, ha detallat que Estiu al Baix 2026 té com a eixos principals l'Any Gaudí 2026, el Parc Agrari, el litoral del Delta de Llobregat, el turisme sostenible, la gastronomia de proximitat i el "repte" d'una identitat turística pròpia.
També ha dit que la publicació convida a mirar la comarca amb uns altres ulls i posar en valor un patrimoni que sovint passa desapercebut per els qui conviuen amb ell dia a dia.