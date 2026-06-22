Ester Masllorens, nova consellera de Grifols en substitució d'Enriqueta Felip

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de Grifols ha nomenat Ester Masllorens com a nova consellera de l'empresa mitjançant el procediment de cooptació i en substitució d'Enriqueta Felip que ha presentat la renúncia, informa la companyia en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dilluns.
Masllorens compta amb més de 20 anys d'experiència executiva internacional en el sector farmacèutic i "un ampli coneixement en R+D", i tindrà la categoria de consellera independent.
Així mateix, el consell d'administració ha nomenat Pascal Ravery com a nou membre de la Comissió de Sostenibilitat, Comunicació i Reputació, substituint Felip.