Ester Borràs vol garantir la participació de Catalunya en els espais de decisió europeus

Duch aposta per "guanyar presència i influència a la UE"

La delegada del Govern davant la Unió Europea (UE), Ester Borràs, s'ha conjurat a garantir la participació de Catalunya en "els grans espais de decisió i partició política" en la seva presentació pública com a delegada a la seu de la Delegació a Brussel·les aquest divendres.

"Catalunya és coneguda i reconeguda com un motor actiu en la construcció, consolidació i expansió del projecte europeu, però cal donar un nou impuls a aquest paper", ha assegurat Borràs, que s'ha mostrat il·lusionada per representar el Govern en un moment, ha dit, de màxima transcendència.

La delegada ha afirmat que la Delegació és "de tothom i per a tothom" i que la seva missió serà ser útil i propera al conjunt de catalans.

El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha coincidit amb Borràs que la seva designació coincideix amb un moment "clau" per a la UE i Catalunya i ha assegurat que el Govern vol aprofitar el moment de canvi per participar més activament en els processos de decisió.

"Catalunya ha de guanyar presència i influència a la UE i estem segurs que, amb el lideratge de la delegada Ester Borràs, ho aconseguirem", ha conclòs el conseller, que ha considerat Borràs com la persona idònia per ocupar el càrrec per la seva experiència en les relacions amb les institucions comunitàries.