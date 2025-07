Esteller (PP) veu Junts corresponsable de l'estat de les infraestructures i critica els Comuns i la CUP

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP al Parlament Àngels Esteller ha considerat aquest dimarts que Junts és corresponsable de la situació actual de les infraestructures a Catalunya i també ha criticat la "paràlisi" que es pateix en aquest àmbit per part dels Comuns i la CUP.

En la seva intervenció durant el ple monogràfic a la cambra catalana sobre infraestructures, ha qüestionat que Junts recrimini la desinversió en aquest àmbit quan "l'antiga Convergència, que va governar durant 30 anys, va fer servir sempre les infraestructures en clau de poder", després de constatar la influència que van tenir en governs de l'Estat.

"Són corresponsables de la situació de les infraestructures. I a Catalunya, també hem patit una gran paràlisi fruit de tots els governs de l'extrema esquerra més radical, que frenen les infraestructures que impedeixen que es puguin construir", ha subratllat Esteller, que ha advertit així mateix del bloqueig imposat al territori per molts alcaldes amb l'argument de preservar el medi ambient.

Per això, ha reclamat un canvi radical de polítiques a Catalunya en relació amb les infraestructures i generar un clima que n'afavoreixi l'execució: "Ens hem de posar d'acord. Perquè, moltes vegades, el 'no a tot' de molts anys, fa que quan no s'inverteix hi hagi queixes de per què no s'inverteix, i quan es vol invertir es paralitza i es boicotegen infraestructures".

Després de posar com a exemple l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i la B-40, ha demanat a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, un pla amb mecanismes que permetin executar infraestructures a curt, mitjà i llarg termini, després de destacar que això requerirà un acord perquè no se'n paralitzi la tramitació, i també un pacte amb els ajuntaments i amb la societat.