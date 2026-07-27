Estefania Parra, nova presidenta de la Cambra de Barcelona al Baix Llobregat

BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona ha anunciat aquest dilluns que l'empresària Estefania Parra és la nova presidenta de la institució al Baix Llobregat.
Parra succeeix Carles Guilera després de 23 anys al càrrec i el seu nomenament ha estat aprovat pel ple de la institució, segons ha informat la Cambra en un comunicat.
La nova presidenta és empresària del sector de l'embalatge flexible, propietària de l'empresa Trading Films i membre del ple de la institució des del 2022.
En el seu discurs de comiat, Guilera ha fet balanç d'una trajectòria marcada pel "compromís amb el territori" i el "servei a l'interès general".
Guilera va assumir la presidència al Baix Llobregat el desembre del 2002, i des d'aleshores ha exercit el càrrec de manera ininterrompuda coincidint amb quatre presidències diferents de la Cambra de Barcelona.