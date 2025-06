Esteban (PNB): "L'única manera que acabi la legislatura és per voluntat del president mateix"

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -

El president del PNB, Aitor Esteban, ha afirmat que "l'única manera que acabi la legislatura és per voluntat del president del Govern central mateix".

No veu base perquè prosperi una moció de censura: "Vox impedeix absolutament qualsevol acord. El PP Tampoc sembra perquè es pugui propiciar res. I en el nostre cas tenim acords signats", ha afegit en una entrevista de 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge.

Malgrat les polèmiques que afecten el Govern central, "no vol dir que hagi de caure, perquè no hi ha prou parlamentaris perquè caigui".

Quant a la polèmica sobre Leire Díez, considera que l'assumpte "no tindria per què arribar a seu parlamentària si es donessin explicacions".

També s'ha referit als grups que defensen el Govern central: "Haurien de mirar-se una mica al mirall. Evidentment, uns més que els altres. Nosaltres som bastant fiables" perquè el PNB discuteix les discrepàncies amb el Govern central".

Preguntat per si és coherent defensar la investidura i després no donar suport als pressupostos, ha respost que no, però augura que no n'hi haurà: "No crec que n'hi hagi. No veig interès a donar-l'hi. Començant per Podem, per exemple", encara que no opina sobre la postura de Junts, sinó que és remitent al que digui el partit.

Ha explicat que la relació del PNB amb Junts és bona i que preveu reunir-se amb ells, encara que no amb el seu líder, Carles Puigdemont; "tampoc m'ho han demanat".

FINANÇAMENT SINGULAR

Respecte al finançament singular que vol Catalunya, ha desitjat que l'aconsegueixi i que intentaran ajudar, però ha matisat: "Beneficiar-nos, no ens beneficia, perquè traient aquest assumpte es qüestiona el nostre".

"Menys ens beneficia quan hi ha certes declaracions, fins i tot venint de Catalunya, que diuen: 'No, el nostre serà solidari', com si el basc no ho fos", i ha afegit que el concert econòmic d'Euskadi és un plantejament diferent.

Sobre la Conferència de Presidents autonòmics de divendres, considera que "és una sèrie de monòlegs i després no es prenen decisions concretes" i ha titllat de gest premeditat la sortida de la reunió de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, durant el discurs del lehendakari.