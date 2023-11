Esteban (PNB) diu que encara no ha vist el text de la llei d'amnistia i que "ningú" no els ha demanat la signatura

BILBAO, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, ha assegurat aquest dilluns que encara no ha vist el text de la llei d'amnistia pactada pel PSOE i Junts i que "ningú" no s'ha posat en contacte amb el seu partit per demanar-los que signin el text per presentar-lo al Congrés.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recollida per Europa Press, ha assegurat que, "encara que sembli sorprenent", el que coneix de la llei d'aministia ho sap "a través dels mitjans de comunicació", ja que "no tinc el text".

A més a més, ha indicat que "ningú no ens ha vingut a dir que el signem, ni els catalans ni el Govern d'Espanya", i ha dit que suposa que, "abans que ens demanin que el signem, ens donaran una mica de temps per llegir-lo".

Quant al clima que s'ha generat al carrer, el dirigent del PNB ha considerat que "les coses es calmaran quan s'aconsegueixi la investidura", i ha lamentat que "es comenci a dir cop d'estat a qualsevol cosa".

"El procés català va ser un cop d'estat. Ara l'amnistia és un cop d'estat. Per mi cop d'estat o, si més no, un començament de cop d'estat, és dir a la policia que no segueixi ordres. Això sí que és perillós", ha assegurat.

Esteban ha declarat que acceptar o no una llei d'amnistia correspon al Congrés, ja que, "allà hi ha els representants elegits per la gent i, per tant, seria la voluntat de la gent".

"Posar els carrers en flames quan els resultats de les eleccions no són del teu grat no té ni cap ni peus", ha sostingut, després d'incidir que Vox ja ha dit clarament que "són hereus del feixisme, són feixistes".

"El PP va dient que aquests actes són assenyats o normals, però després, quan veu que se'n van de mare, es retracta, tot i que han estat empenyent, i que això arribi d'un partit que pot ser de govern demostra com els importa el sistema polític", ha conclòs.