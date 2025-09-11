Esteban (PNB) defensa que Catalunya i Euskadi estiguin unides en "defensa de la sobirania"

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El president del PNB, Aitor Esteban, ha dit aquest dijous que Catalunya i Euskadi han d'estar unides en "defensa de la sobirania" i la capacitat de decidir, textualment.
"Encara que cadascun té les seves peculiaritats, estem units en un sentiment nacional", ha assegurat en declaracions als mitjans després de participar en la tradicional ofrena floral al monument a Rafael Casanova junt amb la delegació de Junts.
A més, ha assegurat que Catalunya i Euskadi "han de posar molta atenció, a partir d'ara, al marc europeu", i ha reconegut sentir-se molt a gust d'estar a Barcelona participant en els actes de la Diada.