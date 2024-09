Esteban (PNB) acusa els que "desvirtuen" l'amnistia de no actuar d'acord amb el dret

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, ha acusat els que "desvirtuen" la llei d'amnistia de no comportar-se d'acord amb el dret i la voluntat de la ciutadania, en referència a la decisió del magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena de ratificar la seva decisió de no amnistiar per malversació per l'1-O l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Ho ha dit aquest dimecres en unes declaracions als mitjans després de participar en la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova per la Diada juntament amb la delegació de Junts, encapçalada per la presidenta del partit, Laura Borràs, i el seu secretari general, Jordi Turull.

Esteban veu "altament sorprenent" la resolució judicial de Llarena i ha destacat que el Congrés va aprovar, amb la llei d'amnistia, que tots els delictes fossin amnistiats, per la qual cosa és la voluntat majoritària.