Esteban augura una "ofensiva total" del PP i Vox contra el PNB si formen govern

Iñaki Berasaluce - Europa Press
BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del PNB, Aitor Esteban, ha augurat que, si es forma un govern entre el PP i Vox després de les pròximes eleccions generals, els primers mesos seran d'una "ofensiva total" més contra la seva formació que contra EH Bildu.
En una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest dissabte, ha assegurat que el PNB no entrarà ni parlarà en majories on participi Vox perquè va en contra dels seus valors, alhora que ha admès que tampoc ambiciona repetir una legislatura com l'actual: "Impermeable, paraigua i aguantarem".
Esteban ha destacat la transcendència dels pròxims comicis en assenyalar que són unes eleccions legislatives en què Euskadi té una "agenda molt especial", i ha advertit que l'absència d'una veu basca propositiva a Madrid seria negativa per a l'autogovern i la ciutadania basca.
RIVALITAT AMB EH BILDU
Respecte a la seva rivalitat amb EH Bildu, ha afirmat que, tot i que comparteixen territori, tenen un model de país "absolutament diferent" amb propostes molt diferents en matèria econòmica i social.
Ha defensat que les institucions han de marcar el camí a mitjà i llarg termini, però ha subratllat la necessitat de col·laborar amb una societat viva, les empreses i els agents socials perquè el concert econòmic funcioni.
INDÚSTRIA I ALTA VELOCITAT
En el pla econòmic, ha qualificat d'inconcebible la desindustrialització al País Basc i ha situat la innovació i una resposta europea ràpida davant la Xina i la política aranzelària estatunidenca com els dos reptes més importants.
Sobre les infraestructures ferroviàries i la xarxa d'alta velocitat basca pendent d'inaugurar, ha sostingut que "seria una conya" que no s'acabés una obra ja feta, i ha criticat l'obsessió del Govern socialista per subvencionar de manera general el transport públic per sobre de la despesa destinada al manteniment de la xarxa.
Finalment, en matèria d'immigració, Esteban ha reclamat un "pla seriós" a l'Estat espanyol després de qualificar la gestió actual de caos, i ha advertit que els recursos públics en habitatge, sanitat i educació són finits i requereixen ordenació per garantir la integració.