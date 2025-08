Estat Islàmic va fer servir IA per a la seva propaganda després d'assassinar turistes espanyols

MADRID 3 ago. (EUROPA PRESS) -

El 'Balanç del terrorisme a Espanya 2024' del Centre Memorial de les Víctimes del Terrorisme ha posat el focus en l'ús per part d'Estat Islàmic (Daesh) de la intel·ligència artificial (IA) per a la seva "intensa campanya de propaganda" després de l'atemptat de Bamian (Afganistan) en el qual van morir quatre turistes espanyols.

"La difusió de continguts jihadistes traduïts a l'espanyol és una pràctica ja habitual, gairebé normalitzada, per part del Daesh. Aquest grup té diverses estructures dedicades a aquesta activitat, la més habitual la denominada Veu d'al-Àndalus, que acostuma a traduir comunicats a l'espanyol de les activitats jihadistes i a difondre'ls", exposen els analistes del Centre Memorial en el balanç del 2024, consultat per Europa Press.

El Centre Memorial de Víctimes del Terrorisme se centra en l'atemptat al centre de l'Afganistan el maig del 2024 que va deixar víctimes mortals espanyoles. "El grup jihadista va difondre comunicats, va publicar revistes, va fer diversos vídeos, infografies i un pòdcast sobre l'atemptat", recorden, subratllant que els terroristes volien "posar en qüestió la capacitat del govern dels talibans d'oferir seguretat al seu propi territori".

En aquest punt, valoren que la branca centreasiàtica del Daesh, l'Estat Islàmic del Khorasan (ISKP), "va fer servir per primer cop la intel·ligència artificial per recrear un supòsit informatiu de televisió --en idioma paixtu-- dedicat a l'acció terrorista" dirigit contra turistes procedents d'Espanya, Lituània, Austràlia i Noruega, morint els quatre espanyols i tres afganesos en ser metrallats en un mercat de la ciutat de Bamian.

"L'atac segueix les directrius dels dirigents de l'Estat Islàmic d'atacar ciutadans dels països de la coalició on sigui que estiguin", va avisar la branca d'Estat Islàmic en el comunicat que va difondre l'endemà passat a canals de Telegram.

Poc temps després, Al Battar Media Foundation, una entitat considerada mitjà no oficial del Daesh i que difon àudios i vídeos a Blogspot, va donar a conèixer un primer vídeo de gairebé dos minuts de durada sobre l'atac als turistes internacionals, al qual va seguir propaganda en revista setmanal An-Nabaa amenaçant els interessos de "la coalició creuada implicada en la lluita contra l'Estat Islàmic".

Al Azaim Media Foundation, considerada per la Unió Europea com la branca mediàtica de l'ISKP, va elaborar un vídeo de mitja hora de durada sobre l'atemptat que, a més, incloïa crides a possibles actors solitaris a atemptar contra els països occidentals.

AMENACES EXPLÍCITES CONTRA LA POLICIA

En aquest sentit, el Centre Memorial de Víctimes se centra en l'ús de l'espanyol. "Algunes amenaces difoses el passat any contra Espanya es van difondre, precisament, en castellà, com una campanya donada a conèixer el mes de juny per un simpatitzant del Daesh que va difondre una fotografia d'un cartell d'aquest grup col·locada a la porta d'un habitatge que, suposadament, era d'un policia nacional".

"S'incloïa una crida per col·locar cartells i fer aquesta mena de fotos a llocs públics, a vehicles, inclosos els cotxes de la policia, per difondre-les a les xarxes posteriorment", han recordat.

Des del Centre Memorial es destaca l'operació Almuasasa, desenvolupada a Espanya el mes de juny del 2024, ja que va posar en relleu l'interès que el Daesh concedeix a la propaganda. En aquesta actuació va ser desarticulada una cèl·lula formada per set persones que van ser acusats de traduir a l'espanyol continguts elaborats per l'Estat Islàmic per difondre'ls per una de les branques mediàtiques del grup terrorista.

L'operació, a més, va permetre intervenir en els servidors que allotjaven la propaganda, copejant una cèl·lula connectada amb la Fundació ÍLam, creada fa quatre anys per traduir missatges i difondre'ls en el màxim nombre possible d'idiomes.