L'Estat i la Generalitat pacten un finançament basat en ingressos, sense concretar data ni xifres

L'ATC recaptarà tots els impostos a Catalunya en el futur i no estarà tutelada per l'agència estatal

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern central i la Generalitat han acordat aquest dilluns el nou sistema de finançament autonòmic, que es basarà en els ingressos de les comunitats autònomes i no en la despesa com fins ara, tot i que no estipula ni xifres ni dates exactes.

L'han presentat en una roda de premsa el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, i el conseller de Presidència, Albert Dalmau, després d'una reunió en la qual també ha estat present la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero.

Fonts del Govern han explicat que el nou acord veu les comunitats autònomes "des d'un punt de vista molt més madur", és a dir, que ja no reben els diners que necessiten gastar, sinó que generen ingressos i els fan servir per fer la despesa que considerin.

El model pactat preveu que Catalunya --i les comunitats que el vulguin adoptar-- recaptarà tots els impostos, que aniran destinats a un cistell de tributs del qual sortirà la xifra que es quedarà l'Estat per finançar les seves despeses a Catalunya i la resta serà per a la Generalitat.

En aquest punt s'haurà de definir quins tributs i quin percentatge d'aquests tributs es queda cadascuna de les dues administracions

Després d'aquest pas, Catalunya farà una aportació a la solidaritat, que haurà de mantenir el principi d'ordinalitat, i després el Govern central haurà de traspassar a la Generalitat les despeses de les competències que té traspassades --com llengua o seguretat, entre d'altres--.

ATC

L'acord també contempla que, en el futur, sigui l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) la que recapti tots els impostos generats a Catalunya.

L'ATC treballarà de manera independent de l'Agència Tributària i no serà tutelada de cap manera, tot i que han assenyalat que col·laboraran perquè "la hisenda catalana no pot estar desconnectada" de la resta.

En tot cas, les mateixes fonts han avisat que actualment l'ATC no té la capacitat per recaptar tots els impostos: "No tenim ni la plataforma tecnològica, ni el personal ni el coneixement per gestionar-ho".

Està previst que la setmana vinent Indra traslladi a la Generalitat el pla director que ha treballat juntament amb la Generalitat per establir les fases i el creixement futur de l'ATC.