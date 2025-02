Estat i Generalitat donaran major participació a la Hisenda catalana en la renda 2025

L'Estat es compromet a reduir el deute del FLA i finançar l'augment de Mossos d'Esquadra

La comissió mixta d'assumptes econòmics entre Estat i Generalitat que se celebra aquest divendres a Barcelona servirà per donar una major participació a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) en la propera campanya de la renda.

La trobada se celebrarà en el Palau de la Generalitat a partir de les 12.30 hores i estarà liderada per la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, i el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón.

L'objectiu és augmentar tant el nombre d'efectius com els espais d'atenció als contribuents, segons han explicat fonts del Govern a Europa Press.

L'acord s'emmarca en els treballs de la Generalitat per implementar un nou model de finançament singular.

Ambdues parts veuen necessari que la hisenda catalana pugui donar resposta als reptes que li planteja el nou model, que donarà majors competències a Catalunya en l'aplicació de tributs.

FLA I MOSSOS

La reunió també servirà per formalitzar el compromís del Govern de tramitar els instruments legals necessaris per reduir el deute de la Generalitat amb el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) en 17.104 milions d'euros, com es va anunciar dilluns passat.

Una vegada aprovats els instruments, l'acord preveu la celebració d'una nova comissió mixta per concretar els detalls de la reducció de deute.

D'altra banda, el Govern també es comprometrà a determinar abans del proper 31 de maig els recursos que haurà d'aportar l'Estat per augmentar el nombre d'efectius dels Mossos d'Esquadra fins a 25.000 en 2030.

Aquesta proposta de finançament haurà d'estar disponible abans del proper 31 de maig i el càlcul del cost de l'ampliació es farà després que la Junta de Seguretat fixi el calendari de desplegament del cos per als propers anys.