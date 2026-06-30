Establiments Viena factura 91,1 milions el 2025, un 1,8% més

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
Establiments Viena va tancar l'exercici 2025 amb una facturació de 91,1 milions d'euros, un 1,8% més que l'any anterior, informa en un comunicat aquest dimarts.
L'empresa ha explicat que l'evolució del negoci "ha estat especialment positiva" als establiments comparables, que van augmentar les vendes un 5,3%.
Ha afegit que manté una posició de tresoreria neta positiva i continua amb un deute financer net zero, i que la "capacitat de generació de caixa del negoci permet finançar tant l'activitat ordinària com les inversions".
El president i conseller delegat de Viena, Marc Siscart, ha explicat que el creixement sostingut i la solidesa financera permeten "reinvertir de manera continuada en el projecte i reforçar la competitivitat".
La despesa en sous va arribar als 37 milions i la companyia "manté unes condicions laborals i retributives per sobre dels estàndards del sector".