Publicat 29/07/2026 17:25

Estabilitzat l'incendi de Masllorenç (Tarragona)

L'incendi a Masllorenç (Tarragona)
BOMBERS

TARRAGONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de Masllorenç (Tarragona) aquest dimecres cap a les 17 hores després d'aconseguir-lo perimetrar, per la qual cosa ara comencen les tasques de remat, segons informen a X.

Sobre el terreny s'hi han desplegat 46 dotacions terrestres i 7 aèries i es manté actiu el confinament de les urbanitzacions de la zona.

El foc ha començat cap a les 12 i ha afectat unes 11,5 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals.

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