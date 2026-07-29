TARRAGONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de Masllorenç (Tarragona) aquest dimecres cap a les 17 hores després d'aconseguir-lo perimetrar, per la qual cosa ara comencen les tasques de remat, segons informen a X.
Sobre el terreny s'hi han desplegat 46 dotacions terrestres i 7 aèries i es manté actiu el confinament de les urbanitzacions de la zona.
El foc ha començat cap a les 12 i ha afectat unes 11,5 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals.