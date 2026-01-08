Estabanell invertirà 5,4 milions en la digitalització de la seva xarxa de distribució elèctrica

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
Anell, la filial distribuïdora d'Estabanell, preveu invertir aquest any 5,4 milions d'euros, un 5% més que el 2025, a la digitalització de la seva xarxa de distribució elèctrica i a augmentar la seva capacitat, informa en un comunicat aquest dijous.
L'empresa destinarà 1,95 milions a la digitalització i automatització de la xarxa, partida que arribarà al 36% del total, respecte al 25% que va suposar el 2025.
Les actuacions inclouen la instal·lació de nous sistemes de supervisió i control en baixa tensió dels centres de transformació, monitoratge i gestió remota, a més de solucions de telecomunicació i analítica de dades.
La resta d'inversió es destinarà a augmentar, reforçar i actualitzar la capacitat de la xarxa de l'empresa, la qual cosa permetrà elevar els nivells de tensió de les línies de mitja tensió --de 5 kV a 20 kV-- i de baixa tensió --de 230 V a 400 V--.
El director d'Anell, Lluís Sabata, ha assenyalat que l'empresa se centra a anticipar-se per implementar solucions perquè la xarxa "pugui donar respostes" a les necessitats dels usuaris.