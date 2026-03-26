Essity inverteix 20 milions en la seva planta a Tarragona per a una nova línia de productes

TARRAGONA 26 març (EUROPA PRESS) -
L'empresa de productes i solucions d'higiene Essity ha invertit 20 milions d'euros per engegar una nova línia de productes d'higiene femenina a la planta que té a Puigpelat (Tarragona), informa aquest dijous en un comunicat.
En concret, la línia tindrà capacitat per produir 1.800 productes per minut, fabricarà protectors íntims de la marca Deliplus per a Mercadona, i s'uneix a la producció de compreses per a la incontinència de la seva marca Tena, inaugurada el 2024, dins aquest segment.
La inversió inclou l'adquisició de maquinària especialitzada, l'ampliació de les instal·lacions o la incorporació de tecnologies, com la visió artificial, que milloren l'eficiència, la qualitat i la seguretat dels equips.
La nova línia diversifica l'activitat de la planta de l'empresa a Puigpelat cap a l'àrea de cura personal "i es posiciona com un centre de referència per a Essity a nivell europeu, recolzat en la innovació, la sostenibilitat i el desenvolupament del talent local", ha valorat la companyia, que xifra en 25 persones la creació de nous llocs de feina gràcies a això.
Respecte a l'elecció de la fàbrica a Tarragona per desenvolupar aquesta línia, Essity ha valorat que "es basa en la seva capacitat de creixement, la seva proximitat amb clients estratègics i el seu paper clau en l'optimització de la xarxa productiva europea, reforçant el compromís de la companyia per consolidar Tarragona com un referent industrial".