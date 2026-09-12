Esplugues, Santa Coloma i Sabadell (Barcelona) tindran les primeres OAC metropolitanes de Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
Esplugues de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sabadell, totes a la província de Barcelona, tindran les primeres oficines d'atenció ciutadana (OAC) de caràcter metropolità de Catalunya.
L'objectiu és ampliar la cobertura territorial de la xarxa d'oficines a la regió metropolitana de Barcelona, on es concentra una "part important" de la població catalana, donant servei a prop de 400.000 persones, informa la Generalitat en un comunicat d'aquest dissabte.
En declaracions a la premsa, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha explicat que les noves instal·lacions estaran obertes entre 2027 i 2028.
"El nostre objectiu és fer la vida més fàcil als ciutadans i ciutadanes de Catalunya i a les empreses, i apropar l'administració de la Generalitat al conjunt del territori", ha afegit.
La nova OAC de Sabadell estarà situada al carrer de Gràcia i tindrà 415 metres quadrats i 12 professionals; la de Santa Coloma, 170 metres quadrats i 7 professionals, i la d'Esplugues, a l'edifici del Molí, amb 240 metres quadrats i 7 professionals.
En paral·lel, la Generalitat ha posat ja en marxa noves OAC en el districte de l'Eixample de Barcelona, de forma provisional, i a la Seu d'Urgell (Lleida).
Al llarg de la legislatura, estan previstes noves oficines a Vilafranca del Penedès (Barcelona), Puigcerdà (Girona) i en el districte de Ciutat Vella de Barcelona; de forma provisional, s'obriran OAC a Tremp (Lleida) i a Lleida ciutat, fins a consolidar la seva ubicació definitiva en la propera legislatura.