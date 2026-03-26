Espinosa de los Monteros assegura que Vox li va obrir dilluns un expedient per expulsar-lo del partit

MADRID 26 març (EUROPA PRESS) -
L'exportaveu parlamentari de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha anunciat aquest dijous que la formació de Santiago Abascal li va obrir un expedient per expulsar-lo del partit el mateix dia que el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, va convocar les eleccions.
"Dilluns passat cap a les 20.30 hores, Juanma Moreno convoca eleccions anticipades a Andalusia. Dues hores i mitja més tard, a les 23.01, Vox em comunica que m'obre un expedient per expulsar-me del partit", ha explicat en un missatge a X recollit Europa Press.
En les darreres setmanes, qui també va ser secretari general de Vox va impulsar un manifest juntament amb altres exdirigents i crítics amb la direcció nacional, com Javier Ortega Smith, per celebrar un congrés obert a tots els afiliats i debatre sobre l'estratègia del projecte polític i els àmbits de millora en l'organització.
Espinosa de los Monteros --que va deixar la direcció del partit el 2023-- va afirmar a X que "l'actual estratègia de Vox consisteix a tancar-se en si mateix, atacant-ho tot i tothom qui mostra ja no un criteri diferent, sinó simplement estupor davant la situació que ells mateixos han creat". "L'actual direcció mostra capacitat per retenir, però no per eixamplar", va opinar.
Una altra de les cares més crítiques amb la direcció d'Abascal, el diputat Javier Ortega Smith, va ser expulsat a principis de març de Vox. El Comitè de Garanties va assenyalar que havia comès una "infracció molt greu" després de frustrar el seu relleu com a portaveu de la formació a l'Ajuntament de Madrid, la qual cosa va provocar que se li formés un expedient per desobediència i fos suspès de militància.