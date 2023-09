Esperanza Aguirre qualifica el PSOE de "secta sanchista"

BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre ha qualificat el PSOE de "secta sancihsta" i ha posat d'exemple l'expulsió per part del partit de l'ex-secretari general del PSOE del País Basc Nicolás Redondo sota l'acusació de reiterat menyspreu a les sigles del partit.

En ser preguntada en una entrevista aquest dissabte a Catalunya Ràdio, recollida per Europa Press, per si té la sensació que el líder del PP i candidat a la Presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, tindrà la mateixa destinació que l'exlíder del PP Pablo Casado, Aguirre ha respost que no, i ha assegurat que Feijóo ha arribat quan més ho necessitaven.

Ha lamentat que el govern del president en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, hagi anomenat "colpista" a Aznar per cridar a la mobilització ciutadana en contra d'una possible amnistia.

"Si s'aprova una llei d'amnistia, tal com l'estan plantejant, vol dir que a Espanya no hi ha democràcia, i és que l'amnistia es fa per oblidar-ho tot quan hi ha un canvi de règim", ha afegit.

Aguirre s'ha preguntat quant trigarà el coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, "a demanar que es decreti també l'amnistia per als assassins etarres".