Esperanza Aguirre no descarta que algun diputat del PSOE "no voti" Pedro Sánchez

Li agradaria que Ayuso fos "la primera dona presidenta d'Espanya"

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre ha descartat aquest divendres que algun diputat del PSOE voti a favor de la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, però no descarta que algun socialista no voti la de l'actual president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez.

"Descarto totalment que cap diputat del PSOE voti Feijóo. El que no descarto i no m'agradaria descartar és que algun diputat del PSOE s'adoni del disbarat que és tot això i no voti Pedro Sánchez", ha destacat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Segons Aguirre, la llei espanyola recull que l'escó "és del diputat, que es deu als seus electors i principis", i no del partit.

Després de donar per fet que Sánchez té pactada l'amnistia amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, creu que és un "absolut disbarat".

"Anem camí d'Hugo Chávez. Anem directes a Veneçuela", ha vaticinat la també exministra, que ha negat que en l'època de José María Aznar al capdavant del Govern central es fessin concessions al nacionalisme.

Preguntada sobre el procés independentista català i el basc, ha dit: "Esperi's una miqueta a veure quant temps triga Otegi a demanar que també els donin l'amnistia a ells".

"Anomenen conflicte polític saltar-se la llei. I saltar-se la llei no és un conflicte polític. La llei és tangent. Jo soc jurista, estem obligats judicialitzar-ho. És clar que cal judicialitzar-ho", ha defensat.

AYUSO

També ha assegurat que li agradaria que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fos la primera dona presidenta d'Espanya, després de deixar clar que això no vol dir que qüestioni Feijóo.

"El que jo dic és que a mi m'agradaria que la primera dona presidenta d'Espanya fos Ayuso. És el que jo he dit. No em faci enfrontar Ayuso i Feijóo. Està molt de moda entre els mitjans, però és que no", ha recalcat.

I és que, preguntada sobre si Feijóo és el líder que el PP necessita, ha dit que sí i ha recordat que el van acollir com l'aigua de maig" després de la sortida de Pablo Casado.