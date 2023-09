Esperanza Aguirre crida a "organitzar la resistència" contra la coalició Puigdemont-Sánchez

MADRID, 8 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre considera que és l'hora d'"organitzar la resistència" contra el desafiament de l'expresident Carles Puigdemont amb "les armes" de la democràcia perquè, a parer seu, "l'operació està feta". Així, defensa fer servir el Senat, "unificar la posició" de les 12 comunitats on "governa la dreta", la "projecció internacional" o mobilitzacions.

"Ha arribat l'hora de la resistència. I tenim bastantes armes per plantar cara a la coalició Otegi-Puigdemont-Sánchez. No les desaprofitem", assegura Aguirre en un article a 'The Objective' que ha recollit Europa Press.

Aguirre denuncia la "vergonyosa i repugnant reunió" a Brussel·les entre la vicepresidenta Yolanda Díaz i Puigdemont, "un delinqüent, fugitiu de la justícia" que està "crescut en veure que els líders de la coalició PSOE-Sumar estan disposats a tot per continuar en el poder.

"Aquestes exigències, amb l'amnistia, porten amb si erradicar el règim del 78 i considerar que des d'aquell any els espanyols hem viscut en una fastigosa dictadura, pitjor que les de Xi Jinping, Kim Jong-un o Castro, que tant admiren els comunistes del govern", afirma, per recordar "l'exigència del relator" que es van veure "obligats a suprimir després de la gran manifestació del 10 de febrer del 2019 a la plaça Colón".

AMB L'AJUDA DEL TC, "NO SERÀ UN PROBLEMA" CONCEDIR-LI LES EXIGÈNCIES

Aguirre destaca que aquestes exigències de Puigdemont "han estat rebudes amb alegria pels socialistes espanyols, que han vist que, amb l'ajuda del Tribunal Constitucional "no serà un problema concedir-les".

"Per molt que dissimulin els uns i els altres, l'operació està feta. Entre altres raons perquè repetir eleccions és un risc que no correran perquè la situació que ara tenen és immillorable. Per al Govern central, amb Sánchez i Díaz al capdavant, perquè continuaran en el poder, i per als altres, amb Otegui i Puigdemont al capdavant, perquè aquest poder en realitat els pertany a ells", manifesta.

Per això, l'expresidenta de la Comunitat de Madrid crida a "organitzar la resistència contra aquesta aliança de totalitaris i oportunistes, que és un Frankenstein i que continuarà governant", sense oblidar cap de les armes que ofereix la democràcia.