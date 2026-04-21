Esparreguera (Barcelona) afirma estar col·laborant "plenament" després de la investigació per malversació

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament d'Esparreguera (Barcelona) ha assegurat que manté la seva "plena col·laboració" amb les autoritats, segons fonts municipals consultades per Europa Press, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi confirmat aquest dimarts que un jutjat de Martorell (Barcelona) té una causa oberta per un delicte de malversació de cabals públics al consistori.
A més, reiteren que respecten la investigació judicial i la presumpció d'innocència de les persones investigades, i subratllen que aquesta és la seva posició des que al gener els Mossos d'Esquadra van fer un escorcoll a l'Ajuntament, d'on es van emportar "documentació".
Una de les persones investigades és l'exalcalde de la localitat entre 2015 i 2024, Eduard Rivas, actualment cap de gabinet del president de la Generalitat, Salvador Illa, segons la informació avançada per 'El Periódico de Catalunya' i que han confirmat fonts judicials a Europa Press.
En aquest sentit, fonts de la presidència del Govern han expressat que mantenen "plena confiança" en Rivas, han dit que ell és el primer interessat en que s'aclareixi la investigació com més aviat millor i destaquen la seva total disposició a col·laborar amb tot allò que calgui.
Les presumptes irregularitats estan vinculades a la Fundació per a la Inclusió Laboral (FIL), dedicada a oferir feina a persones amb discapacitat intel·lectual i en risc d'exclusió, i s'investiga si els diners procedents de contractes públics de l'ajuntament haurien sufragat despeses privades de membres d'aquesta organització.