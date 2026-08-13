Un espanyol mort en el terratrèmol de Colòmbia

Jorge Orozco/colprensa/dpa
MADRID 13 ago. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha informat que un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat ha mort en el terratrèmol que va sacsejar Colòmbia dilluns passat, mentre que la xifra de nacionals sense localitzar ha descendit de 75 a 12.
En un àudio remès als mitjans de comunicació, el ministre ha traslladat les condolences i solidaritat als familiars i amics del mort espanyol.
La xifra total de morts pel terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Richter registrat al nord-oest de Colòmbia ha augmentat a 265 morts i prop de 3.500 ferits.
Albares també ha detallat que el primer paquet d'ajuda d'emergència d'un milió d'euros al "poble germà" de Colòmbia ja està en marxa. En el mateix, s'inclou material de refugi, kits d'aigua i sanejament i suport al personal sanitari.
Així mateix, ha recordat a tots els espanyols a Colòmbia "que tant l'Ambaixada com el Consolat estan plenament operatius i a la seva disposició". "Si hi ha algun espanyol a Colòmbia que encara no s'ha posat en contacte amb nosaltres, sisplau que ho faci", ha tornat a demanar.