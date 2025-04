Espanya va augmentar un 12% l'ajut oficial al desenvolupament el 2024 i va superar els 4.000 milions d'euros

Catalunya i Euskadi són les comunitats que més contribueixen i destaca l'augment de l'aportat per les Canàries, les Balears i Navarra

L'ajut oficial al desenvolupament (AOD) espanyol va créixer un 12% durant el 2024 després de superar els 4.000 milions d'euros, 430 milions més que l'any anterior i tot en un context de reducció d'aquest tipus d'ajuts a escala mundial.

Així ho posen de manifest les dades d'avanç anunciades pel Comitè d'Ajuda al Desenvolupament (CAD) de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), difoses aquest divendres pel Ministeri d'Afers Exteriors.

Amb aquestes xifres Espanya se situa a la dotzena posició per volum d'AOD dins de l'OCDE. L'AOD dels països membres del CAD es va situar en 212.000 milions de dòlars nord-americans el 2024, la qual cosa suposa una disminució del 7,1% pel que fa al 2023, marcant la primera caiguda després de cinc anys de creixement consecutiu.

En concret, el volum d'AOD gestionat per l'Administració General de l'Estat augmenta un 14%, fins a superar els 3.600 milions d'euros. El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació es consolida com el segon gestor de fons d'AOD, amb un 21% del total, només per darrere del Ministeri d'Hisenda, encarregat de canalitzar l'aportació espanyola al pressupost de la Unió Europea.

El volum d'AOD del pressupost de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament (AECID), dependent de la Secretaria d'Estat de Cooperació Internacional, s'ha incrementat en gairebé vint milions d'euros el 2024, fins a superar els 592 milions, la xifra més alta des de l'any 2011.

Des del 2021, el volum d'AOD gestionat per l'AECID s'ha més que doblat, des dels 275 als 592 milions d'euros, i ha passat a suposar del 9% al 15% del total de l'AOD espanyola.

APORTACIONS A ORGANISMES MULTILATERALS

També han crescut les contribucions a organismes multilaterals de desenvolupament per accelerar el compliment de l'agenda 2030. L'aportació a ONU-Dones es va triplicar el 2024 respecte a l'any anterior, que en el cas del Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) es va quintuplicar, i en el del Fons de Població de les Nacions Unides (FNUAP) es va multiplicar per sis.

Les estimacions indiquen que, novament, la cooperació descentralitzada se situaria prop d'un 10% de l'AOD total, de manera que es consoliden Catalunya i Euskadi com les comunitats que més volum aporten al conjunt de la Cooperació Espanyola.

A més, Exteriors destaca que les Balears, les Canàries, Euskadi i Navarra són les autonomies que més han incrementat la seva aportació el 2024, mentre que, segons les dades aportades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), també s'ha registrat un increment dels fluxos d'ajuda procedents dels governs locals.

CONFERÈNCIA DE SEVILLA

En el marc dels esforços internacionals per millorar i incrementar el finançament del desenvolupament sostenible més enllà de l'ajuda oficial al desenvolupament, des d'Espanya es treballa en la preparació de la IV Conferència Internacional sobre Finançament per al Desenvolupament de les Nacions Unides, que se celebrarà a Sevilla del 30 de juny al 3 de juliol.

El departament que encapçala José Manuel Albares subratlla que aquesta cita arriba en un "moment crucial" per al desenvolupament i el multilateralisme. El ministeri està impulsant un acord "ambiciós i realista" i mecanismes que de seguiment permetin aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible a cinc anys del venciment de l'agenda 2030.